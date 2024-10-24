Два авто разбились в ДТП близ аэропорта Астаны

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия ДТП. Судя из описания к посту, оно произошло в районе аэропорта. На кадрах видно полицейскую машину, и, судя по всему, два автомобиля участников ДТП. Один из автомобилей находится в кювете. У другого автомобиля сильно повреждена передняя часть.
ДТП прокомментировали в полке патрульной полиции Астаны.
"Водитель автомашины Kia Cerato, следуя по проспекту Кабанбай Батыра в сторону аэропорта, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Elantra.
В результате удара Hyundai Elantra совершил наезд на столб освещения и скатился в кювет. Пассажир Hyundai Elantra госпитализирована, проводится проверка", — прокомментировали в полиции.