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Два авто разбились в ДТП близ аэропорта Астаны

В Астане произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Hyundai, после которого водителя последнего госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/astana_brothers

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия ДТП. Судя из описания к посту, оно произошло в районе аэропорта. На кадрах видно полицейскую машину, и, судя по всему, два автомобиля участников ДТП. Один из автомобилей находится в кювете. У другого автомобиля сильно повреждена передняя часть.

ДТП прокомментировали в полке патрульной полиции Астаны.

"Водитель автомашины Kia Cerato, следуя по проспекту Кабанбай Батыра в сторону аэропорта, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Elantra.

В результате удара Hyundai Elantra совершил наезд на столб освещения и скатился в кювет. Пассажир Hyundai Elantra госпитализирована, проводится проверка", — прокомментировали в полиции.