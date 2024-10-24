Красноярец украл 11 велосипедов и 3 телефона

Как рассказали в полиции, преступления мужчина совершал осенью и зимой 2023 года. Установлено, что в ноябре он похитил 5 велосипедов у курьеров службы доставки, которые ненадолго оставили их на улице возле жилых домов. Затем в течение двух месяцев он украл еще 6 велосипедов из подъездов многоэтажек и 3 сотовых телефона у посетителей кафе.
Добытое преступным путем имущество злоумышленник продал случайным прохожим.
«На стадии предварительного следствия он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 310 тысяч рублей», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража», завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговора фигурант дожидается под стражей. Известно, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.