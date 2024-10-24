Красноярец украл 11 велосипедов и 3 телефона

Как рассказали в полиции, преступления мужчина совершал осенью и зимой 2023 года. Установлено, что в ноябре он похитил 5 велосипедов у курьеров службы доставки, которые ненадолго оставили их на улице возле жилых домов. Затем в течение двух месяцев он украл еще 6 велосипедов из подъездов многоэтажек и 3 сотовых телефона у посетителей кафе.