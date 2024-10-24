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Красноярец украл 11 велосипедов и 3 телефона

30-летнего жителя Красноярска будут судить за серию краж велосипедов и сотовых телефонов на территории Центрального и Железнодорожного районов города.

Источник: Reuters

Как рассказали в полиции, преступления мужчина совершал осенью и зимой 2023 года. Установлено, что в ноябре он похитил 5 велосипедов у курьеров службы доставки, которые ненадолго оставили их на улице возле жилых домов. Затем в течение двух месяцев он украл еще 6 велосипедов из подъездов многоэтажек и 3 сотовых телефона у посетителей кафе.

Добытое преступным путем имущество злоумышленник продал случайным прохожим.

«На стадии предварительного следствия он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 310 тысяч рублей», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража», завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговора фигурант дожидается под стражей. Известно, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.