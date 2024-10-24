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В центре Челябинска трамвай столкнулся с автомобилем

Трамвайное движение в центре Челябинска оказалось парализовано из-за ДТП.

Источник: ЧелябГЭТ

В Челябинске на улице Кирова трамвай столкнулся с легковой машиной. Авария произошла в утренний час пик рядом с залом органной и камерной музыки «Родина».

На попавшей под вагон LADA Vesta — внушительная вмятина, трамвай также не обошелся без повреждений.

Из-за ДТП остановились трамваи. Вагоны, которые еще успевали свернуть, изменили маршруты.

— Движение задержано в оба направления, — сообщили в «ЧелябГЭТ». — Движение организовано по улице Российской.

В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что помощь сотрудников полиции на месте происшествия не потребовалась. ДТП оформили аварийные комиссары.