В центре Челябинска трамвай столкнулся с автомобилем

В Челябинске на улице Кирова трамвай столкнулся с легковой машиной. Авария произошла в утренний час пик рядом с залом органной и камерной музыки «Родина».
На попавшей под вагон LADA Vesta — внушительная вмятина, трамвай также не обошелся без повреждений.
Из-за ДТП остановились трамваи. Вагоны, которые еще успевали свернуть, изменили маршруты.
— Движение задержано в оба направления, — сообщили в «ЧелябГЭТ». — Движение организовано по улице Российской.
В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что помощь сотрудников полиции на месте происшествия не потребовалась. ДТП оформили аварийные комиссары.