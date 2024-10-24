Студент из Шелехова перевел мошенникам семейный миллион рублей

Студент из Шелехова стал жертвой мошенников, переведя семейный миллион рублей. По данным полиции, всё началось с телефонного звонка, поступившего якобы от «оператора» сотовой связи, который предложил изменить тарифный план и переподписать договор, связав его с Единым порталом госуслуг (12+). Для удобства необходимо было продиктовать данные СНИЛС, а затем четырёхзначный и шестизначный код, пришедший в смс, пишет ИА IrkutskMedia.