Студент из Шелехова перевел мошенникам семейный миллион рублей

Студент из Шелехова стал жертвой мошенников, переведя семейный миллион рублей. По данным полиции, всё началось с телефонного звонка, поступившего якобы от «оператора» сотовой связи, который предложил изменить тарифный план и переподписать договор, связав его с Единым порталом госуслуг (12+). Для удобства необходимо было продиктовать данные СНИЛС, а затем четырёхзначный и шестизначный код, пришедший в смс, пишет ИА IrkutskMedia.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, после этого позвонил мошенник, представившийся правоохранителем, и заверил 20-летнего молодого человека, что от его имени кто-то пытается оформить кредит. Аферист убедил парня действовать «на опережение» и оформить «зеркальный займ», чтобы предотвратить действия киберпреступников.
Так как банки отказались выдавать кредит, молодой человек решил воспользоваться доверием матери. Заходя в приложение банка на её телефоне, он перевёл семейные сбережения мошенникам.