Жительница Уфы в шестой раз стала мамой

Жительница Уфы Галина Забирова смогла благополучно родить своего шестого ребенка. Мальчик появился на свет в дружной и счастливой семье, которая воспитывала до его рождения четверых сыновей и дочь. Женщина успешно перенесла шестое кесарево сечение и родила здорового ребенка.
Врачи признаются, что кесарево — одна из самых сложных операций. При такой процедуре высок риск кровопотери, поэтому при возможности женщине родить самой кесарево ей не делают.
«Мы стараемся рожать, но наличие уже двух рубцов на матке (двух кесаревых сечений) является показанием к следующей операции», — сказал заведующий акушерско-гинекологическим стационаром РКПЦ Динар Габдрахманов телеканалу «Вся Уфа».
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