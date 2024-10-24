Механик из Иркутска сжег четыре машины и гараж

В Иркутске нашли виновника пожара, который произошел на улице Бийской Ленинского округа в августе 2024. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС России и прокуратуре по Иркутской области.
Обвиняют 62-летнего механика, который в тот день занимался частным ремонтом машин. По версии следствия, он не очистил место проведения сварочных работ от легковоспламеняющихся материалов. В итоге дно кузова загорелось, а после огонь перекинулся дальше. В итоге владельцам имущества причинили ущерб на сумму более 7,2 миллиона рублей.
Он полностью возместил причиненный ущерб. ГУ МЧС по Иркутской области.
— Пламя уничтожило четыре автомобиля: «Тойота Камри», «Тойота Филдер», «УАЗ Пикап», «Ниссан Караван», а также сам гаражный бокс. Помимо этого пострадал фасад жилого дома, который находится неподалеку от гаража, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры.
Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб. Сейчас уголовное дело направили в суд, там его рассмотрят по существу и вынесут приговор.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске потушили пожар на улице Некрасова. Пламя охватило деревянное здание.