Механик из Иркутска сжег четыре машины и гараж

Обвиняют 62-летнего механика, который в тот день занимался частным ремонтом машин. По версии следствия, он не очистил место проведения сварочных работ от легковоспламеняющихся материалов. В итоге дно кузова загорелось, а после огонь перекинулся дальше. В итоге владельцам имущества причинили ущерб на сумму более 7,2 миллиона рублей.