Уфимский врач назвал самый опасный алкоголь для мужской потенции

Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов напомнил жителям Башкирии о вреде алкоголя на здоровье. В частности, он обратил внимание, как спиртное может ухудшить потенцию у мужчин. По его словам, частое употребление алкоголя приводит к проблемам с эрекцией и ощущениям полового бессилия.
Особенно осторожным нужно быть с пивом, говорит врач. В напитке содержится много фитоэстрогены, которые блокируют выработку тестостерона.
— Тестостерон —главный мужской гормон. Он необходим для поддержания потенции, — сказал врач в беседе с изданием UfaTime.ru.
Алмаз Рахимов подчеркивает, что любой алкоголь негативно влияет на организм человека и безопасной дозы спиртного не существует.
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