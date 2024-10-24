Уфимский врач назвал самый опасный алкоголь для мужской потенции

Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов напомнил жителям Башкирии о вреде алкоголя на здоровье. В частности, он обратил внимание, как спиртное может ухудшить потенцию у мужчин. По его словам, частое употребление алкоголя приводит к проблемам с эрекцией и ощущениям полового бессилия.