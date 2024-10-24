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Уфимский врач назвал самый опасный алкоголь для мужской потенции

Уролог из Уфы назвал самый опасный для мужского здоровья алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов напомнил жителям Башкирии о вреде алкоголя на здоровье. В частности, он обратил внимание, как спиртное может ухудшить потенцию у мужчин. По его словам, частое употребление алкоголя приводит к проблемам с эрекцией и ощущениям полового бессилия.

Особенно осторожным нужно быть с пивом, говорит врач. В напитке содержится много фитоэстрогены, которые блокируют выработку тестостерона.

— Тестостерон —главный мужской гормон. Он необходим для поддержания потенции, — сказал врач в беседе с изданием UfaTime.ru.

Алмаз Рахимов подчеркивает, что любой алкоголь негативно влияет на организм человека и безопасной дозы спиртного не существует.

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