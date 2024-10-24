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Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании автомобиля в Башкирии

Их госпитализировали в больницу.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

На автодороге Раевка — Стерлитамак возле села Уразметово в Альшеевском районе автомобиль «Лада Гранта» съехал в кювет и опрокинулся. По данным Госкомитет РБ по ЧС, 30-летний водитель не справился с управлением.

Находившиеся в салоне автомобиля 28-летняя женщина и дети семи и четырех лет пострадали. Их с различными травмами доставили в больницу Стерлитамака.

«Пожарные ведомства провели стабилизацию автомобиля, отключение аккумуляторной батареи, деблокировали пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи», — прокомментировали в Госкомитете.