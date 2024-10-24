Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании автомобиля в Башкирии

На автодороге Раевка — Стерлитамак возле села Уразметово в Альшеевском районе автомобиль «Лада Гранта» съехал в кювет и опрокинулся. По данным Госкомитет РБ по ЧС, 30-летний водитель не справился с управлением.
Находившиеся в салоне автомобиля 28-летняя женщина и дети семи и четырех лет пострадали. Их с различными травмами доставили в больницу Стерлитамака.
«Пожарные ведомства провели стабилизацию автомобиля, отключение аккумуляторной батареи, деблокировали пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи», — прокомментировали в Госкомитете.