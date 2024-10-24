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В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с иномарками

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла в Самарской области вечером в среду, 23 октября. Происшествие случилось в Нефтегорском районе в 18:00 (MSK+1) на 74,1 км подъезда к Оренбургу от трассы М-5 «Урал».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По данным полиции, женщина 1978 года рождения (стаж вождения — с 2000 года) за рулем автомобиля KIA PS (SOUL) ехала со стороны села Утевка, нарушила правила проезда перекрестков и врезалась в машину Chevrolet Lacetti, которой управлял 20-летний житель Красноярского района (стаж — с 2023 года).

В результате происшествия пострадали и были госпитализированы оба водителя, 26-летняя женщина-пассажир одной из иномарок и ее дочь 2018 года рождения. Полиция проводит проверку.