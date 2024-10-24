В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с иномарками

По данным полиции, женщина 1978 года рождения (стаж вождения — с 2000 года) за рулем автомобиля KIA PS (SOUL) ехала со стороны села Утевка, нарушила правила проезда перекрестков и врезалась в машину Chevrolet Lacetti, которой управлял 20-летний житель Красноярского района (стаж — с 2023 года).