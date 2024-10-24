Матери Моргенштерна* нечем закрывать долги в России

По данным SHOT, 26 лет назад Марина Моргенштерн зарегистрировала в родной Уфе ООО «Николь», к которому в 2015 году возникли вопросы. В суд на фирму матери рэпера подало Управление административными зданиями Башкортостана из-за того, что она не выплачивала аренду. В итоге суд обязал Марину Моргенштерн выплатить 3 миллиона 74 тысячи 540 рублей. Всего с учётом штрафов и сборов сумма долга выросла до 3 миллионов 182 тысяч 693 рублей.
Однако уже 8 лет она не может выплатить долги. В 2021 году приставы сообщили, что не могут установить местонахождение Марины Моргенштерн. До этого погасить задолженность она не могла из-за того, что у фирмы не было никакого имущества, которое бы пошло в счёт долга. Параллельно женщина второй раз вышла замуж и переехала на ПМЖ в Испанию, бросив в России миллионные долги. В 2023 году исполнительное производство было закрыто из-за отсутствия имущества и невозможности его найти, а фирма была полностью ликвидирована.
К слову, в 2020-м году Марина Моргенштерн говорила, что Алишер* даёт ей очень много денег. Видимо не для того, чтобы расплатиться по долгам.
*Иноагент