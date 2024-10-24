Матери Моргенштерна* нечем закрывать долги в России

Однако уже 8 лет она не может выплатить долги. В 2021 году приставы сообщили, что не могут установить местонахождение Марины Моргенштерн. До этого погасить задолженность она не могла из-за того, что у фирмы не было никакого имущества, которое бы пошло в счёт долга. Параллельно женщина второй раз вышла замуж и переехала на ПМЖ в Испанию, бросив в России миллионные долги. В 2023 году исполнительное производство было закрыто из-за отсутствия имущества и невозможности его найти, а фирма была полностью ликвидирована.