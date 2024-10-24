Криптовалютного майнера из Новосибирска осудили за подкуп начальника РЭС

В Коченевском районе Новосибирской области вынесен приговор 39-летнему мужчине, обвиняемому в коммерческом подкупе.
Мужчина, занимавшийся ремонтом и продажей майнинговых машинок, договорился с начальником филиала «Чулымские электрические сети» АО РЭС об отсутствии проверок со стороны АО РЭС.
Взамен он перечислял начальнику участка РЭС по 20 тысяч рублей ежемесячно на банковский счёт.
Суд признал мужчину виновным в коммерческом подкупе и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Начальник участка РЭС также был признан виновным и получил условный срок.