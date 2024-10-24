На федеральной трассе в Челябинской области произошло крупное ДТП

Массовая авария произошла на 1709 километре дороги М-5, в Саткинском районе Челябинской области. Автомобиль «Хёндэ» направлялся в сторону Уфы, когда решил совершить обгон идущего перед ним транспорта. Довести манёвр до конца ему не удалось — иномарка столкнулась с едущими по встречной полосе движения фурой и «Газелью». От удара последняя опрокинулась на встречный автомобиль «Лада Калина».