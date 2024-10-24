В Уфе водитель иномарки сбила ребенка на велосипеде

В результате дорожного происшествия подросток с различными травмами обратился в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, сообщили в столичной госавтоинспекции.
По факту ДТП начато административное расследование.
Накануне вечером 56-летняя женщина за рулем «Рено Каптюр» на улице Чкалова сбила 11-летнего мальчика, который управлял велосипедом.
В результате дорожного происшествия подросток с различными травмами обратился в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, сообщили в столичной госавтоинспекции.
По факту ДТП начато административное расследование.