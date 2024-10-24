Студент из Шелехова перевел мошенникам миллион с личного счета матери

Началось все с того, что ему позвонил якобы оператор сотовой связи и предложил сменить тариф. Для этого понадобилось перезаключить договор и привязать его к госуслугам. Мошенники сообщили, что нужно не только продиктовать данные СНИЛС, но и коды, которые пришли в СМС.