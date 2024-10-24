Студент из Шелехова перевел мошенникам миллион с личного счета матери

Студент из Шелехова стал жертвой мошенников и отдал деньги своих родителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Началось все с того, что ему позвонил якобы оператор сотовой связи и предложил сменить тариф. Для этого понадобилось перезаключить договор и привязать его к госуслугам. Мошенники сообщили, что нужно не только продиктовать данные СНИЛС, но и коды, которые пришли в СМС.
— Затем позвонил «правоохранитель» и убедил 20-летнего парня в том, что от его имени неизвестные пытаются оформить кредит. Он сообщил, что еще можно перехватить деньги, но для этого нужно оформить «зеркальный займ», — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
В банках молодому человеку отказали, поэтому он не придумал ничего лучше, чем попросить телефон у мамы. Она, ничего не заподозрив, отдала, после чего он перевел все семейные сбережения на счет мошенников. Сумм ущерба составила миллион рублей.