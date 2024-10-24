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Подозреваемую в краже телефона разыскивают в Новосибирске

Владелица оставила смартфон на прилавке, неизвестная женщина могла его прихватить.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске разыскивают подозреваемую в краже телефона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщается, что 21 октября в ТЦ на улице Ватутина женщина оставила свой смартфон на прилавке одного из магазинов. Когда вернулась, телефона на месте не было.

По записи с камер видеонаблюдения правоохранители заметили: его незаметно похитила неизвестная женщина. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемой, просят звонить по телефонам полиции: 8−383−232−16−02, 8−928−940−53−81.