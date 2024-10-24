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В Кугарчинском районе Башкирии отмечена рекордно низкая рождаемость

В Башкирии наблюдают спад рождаемости.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии снижается рождаемость. За первые восемь месяцев 2024 года в республике на свет появилось 22 582 ребенка, что на 6,3% меньше, чем было в прошлом году.

По информации Башстата, показатель рождаемости в этом году составил 8,3 на 1 000 населения (годом ранее был 8,9). В некоторых районах республики этот показатель меньше почти в 2,5 раза. Например, критически низкая рождаемость отмечена в Кугарчинском районе (3,4).

Также в январе-августе текущего года мало детей родилось в Бураевском (6,1), Федоровском (6,1), Куюргазинском (6,2) и Белебеевском (6,3) районах.

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