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В Новосибирском аэропорту мать бросила ребенка: отец рассказал подробности

Мать оставила своего 9-летнего сына в Толмачево и улетела в Таиланд: отец мальчика рассказал подробности происшествия.

Мать оставила своего 9-летнего сына в Толмачево и улетела в Таиланд: отец мальчика рассказал подробности происшествия.

Родители мальчика находятся в бракоразводном процессе. По словам Александра (отец), суд постановил, что сын может видеться с ним трижды в неделю, а жить он должен с матерью. То есть сейчас 9-летний ребенок находится со своим родителем незаконно.

Во время судебного процесса мужчина не дал разрешения на выезд ребенка за границу. Женщина собралась полететь в Таиланд вместе сыном — ограничения уже должны были перестать действовать. Но что-то пошло не так, и мальчика не пропустили на борт.

«Мне стали поступать от нее сообщения: “Я оставила ребенка в аэропорту, поезжай забирай”», — делится Александр с журналистами Atas.Info.

Отец ограничил вылет детей за границу, потому что считает поведение супруги некорректным: она пропадает в телефоне, не уделяет внимания ребенку и занимается сетевым маркетингом. Мужчина опасался, что супруга не будет присматривать за сыном и случится беда. В Таиланд женщина улетела на «сходку неких лидеров».