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Екатеринбургский пенсионер открыл стрельбу из-за шума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября, ФедералПресс. В Визовском микрорайоне Екатеринбурга задержан пенсионер, который ранил соседа из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-группе городского управления МВД.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Предварительно установлено, что между задержанным и пострадавшим произошла ссора из-за шума в вечернее время», — рассказали там.

Происшествие случилось на улице Викулова, недалеко от перекрестка с Металлургов, в десятом часу вечера. В больницу угодил жилец, родившийся в 1981 году. Его оппонент, который и открыл стрельбу, на 29 лет старше. Сейчас полицейские из отдела № 9 проводят проверку и выясняют точные обстоятельства случившегося. На место также приезжали сотрудники Росгвардии, пишет E1.

В пресс-службе свердловского минздрава не стали отвечать корреспонденту «ФедералПресс» на вопрос о том, в каком состоянии находится раненый, сославшись на недопустимость разглашения врачебной тайны.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее житель Пионерского микрорайона выстрелил из ружья, чтобы разогнать шумную компанию. В ответ его обстрелял из охолощенного пистолета борец, которого за это арестовали.