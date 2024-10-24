Екатеринбургский пенсионер открыл стрельбу из-за шума

Происшествие случилось на улице Викулова, недалеко от перекрестка с Металлургов, в десятом часу вечера. В больницу угодил жилец, родившийся в 1981 году. Его оппонент, который и открыл стрельбу, на 29 лет старше. Сейчас полицейские из отдела № 9 проводят проверку и выясняют точные обстоятельства случившегося. На место также приезжали сотрудники Росгвардии, пишет E1.