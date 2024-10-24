Екатеринбургский пенсионер открыл стрельбу из-за шума

«Предварительно установлено, что между задержанным и пострадавшим произошла ссора из-за шума в вечернее время», — рассказали там.
Происшествие случилось на улице Викулова, недалеко от перекрестка с Металлургов, в десятом часу вечера. В больницу угодил жилец, родившийся в 1981 году. Его оппонент, который и открыл стрельбу, на 29 лет старше. Сейчас полицейские из отдела № 9 проводят проверку и выясняют точные обстоятельства случившегося. На место также приезжали сотрудники Росгвардии, пишет E1.
В пресс-службе свердловского минздрава не стали отвечать корреспонденту «ФедералПресс» на вопрос о том, в каком состоянии находится раненый, сославшись на недопустимость разглашения врачебной тайны.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее житель Пионерского микрорайона выстрелил из ружья, чтобы разогнать шумную компанию. В ответ его обстрелял из охолощенного пистолета борец, которого за это арестовали.