В Иркутске судят механика, по неосторожности спалившего гараж с машинами

В Иркутске будут судить механика по делу о пожаре с ущербом более 7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре.
Установлено, что 62-летний мужчина в августе не очистил от горючих материалов место проведения сварочных работ, в ходе которых загорелся изоляционный материал на дне кузова автомобиля.
В результате гаражный бокс с четырьмя автомобилями сгорел. Помимо этого, был поврежден фасад дома, находившегося рядом. Общая сумма ущерба — 7,2 млн рублей.
Обвиняемый признал вину и возместил сумму ущерба. Расследование проводили дознаватели МЧС. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Иркутска Иркутска.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области сгорел гаражный бокс.