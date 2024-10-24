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В Иркутске судят механика, по неосторожности спалившего гараж с машинами

Ущерб от пожара составил 7,2 млн рублей.

Источник: Reuters

В Иркутске будут судить механика по делу о пожаре с ущербом более 7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре.

Установлено, что 62-летний мужчина в августе не очистил от горючих материалов место проведения сварочных работ, в ходе которых загорелся изоляционный материал на дне кузова автомобиля.

В результате гаражный бокс с четырьмя автомобилями сгорел. Помимо этого, был поврежден фасад дома, находившегося рядом. Общая сумма ущерба — 7,2 млн рублей.

Обвиняемый признал вину и возместил сумму ущерба. Расследование проводили дознаватели МЧС. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Иркутска Иркутска.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области сгорел гаражный бокс.

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