Российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции

Как рассказал SHOT пострадавший Филипп, на днях он с женой и ещё парой друзей возвращался из ресторана в свой пятизвёздочный отель Rixos Premium Göcek. В трёх минутах от гостиницы они заметили несущийся на встречу скутер, водитель которого явно перебрал с коктейлями. Турки крикнули нашим туристам «фак ю» и начали махать кулаками. Когда Филипп с другом решили дать отпор, из темноты резко подскочила банда из ещё 6 молодых парней.