«Садитесь в машину или убью». Муж-тиран похитил жену и забрал 6-летнего сына, но она успела отправить тревожное сообщение

Семейная драма с криминальным сюжетом разыгралась в Усть-Илимске Иркутской области. 31-летний Дмитрий (имя изменено — Ред.) и его супруга воспитывали двоих детей — 4-летнюю дочь и 6-летнего сына. Со стороны, наверное, казалось, что все хорошо, семья как семья, только вот супружеская жизнь стала трещать по швам. Летом 2024 года жена вместе с детьми ушла от Дмитрия. Муж, не готовый к разрыву, похитил ее, забрал шестилетнего сына и повез их в Иркутск, угрожая, что убьет, если посмеют обратиться за помощью. Чем все закончилось — читайте в материале КП-Иркутск.
Уговаривал переехать вместе.
КП-Иркутск удалось узнать, что Дмитрий был ранее уже женат. Бывшая супруга осужденного раскрыла некоторые подробности о нем:
— Алкоголь до добра не доводит! Было интересно, как дальше сложится его судьба.
Не сложился у Дмитрия и следующий брак. Известно, что он избивал жену. Скандалы вынудили сибирячку уйти от тирана. Также КП-Иркутск удалось выяснить, что у мужчины были финансовые проблемы. Видимо, настолько серьезные, что отец двоих детей собирался покинуть Усть-Илимск и скрыться в Иркутске. Но уезжать из родного города в одиночестве не собирался. В начале июня он пригласил жену, с которой они не успели официально развестись, поговорить. Сибирячка согласилась…
— Женщина приехала с сыном в гараж, где мужчина пытался уговорить ее переехать в Иркутск, — рассказывают в Усть-Илимском городском суде (где в это время была дочь, не уточняется). — Супруга отказалась не только менять место жительства, но и возвращаться к мужу.
Пара поссорилась. Дмитрий решился на похищение.
«Садитесь в машину или убью», — угрожая ножом, он кричал и грозился расправой. Сибирячке ничего не оставалось, как беспрекословно исполнять требования.
Вину не признал.
— Он приказал жене заехать домой за вещами для поездки в Иркутск. Женщина собрала сумку и вновь вместе с сыном села в автомобиль. В пути и во время остановок обвиняемый контролировал их действия, — сообщают в суде.
Но в момент, когда муж отвлекся, сибирячке удалось отправить сообщение родным. Уже на следующий день в Иркутске Дмитрия задержала полиция. Свою вину он не признал, а от дачи показаний отказался. В региональном Следкоме было заведено уголовное дело. А осенью 2024 года его направили в суд.
— Оценив представленные доказательства, местного жителя признали виновным по статье: «Похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему назначено наказание в виде восьми лет и 20 дней лишения свободы. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в суде.