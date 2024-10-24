«Садитесь в машину или убью». Муж-тиран похитил жену и забрал 6-летнего сына, но она успела отправить тревожное сообщение

Семейная драма с криминальным сюжетом разыгралась в Усть-Илимске Иркутской области. 31-летний Дмитрий (имя изменено — Ред.) и его супруга воспитывали двоих детей — 4-летнюю дочь и 6-летнего сына. Со стороны, наверное, казалось, что все хорошо, семья как семья, только вот супружеская жизнь стала трещать по швам. Летом 2024 года жена вместе с детьми ушла от Дмитрия. Муж, не готовый к разрыву, похитил ее, забрал шестилетнего сына и повез их в Иркутск, угрожая, что убьет, если посмеют обратиться за помощью. Чем все закончилось — читайте в материале КП-Иркутск.