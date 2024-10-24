Угрозы от «дяди Захара» начали поступать воронежским школьникам

Школьникам из разных регионов России, включая Воронежскую область, через электронные журналы начали поступать угрозы от некоего «дяди Захара», об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своемм Telegram-канале.
В сообщениях говорится, что в школах якобы планируются теракты. В некоторых случаях неизвестные изменили даты в расписании и исправили все оценки на «отлично».
Екатерина Мизулина подчеркнула, что в ситуации разбираются правоохранители. В среду, 23 октября, она сообщила, что в ряде регионов не работают электронные дневники, ведутся технические работы. Позже глава «Лиги безопасного интернета» добавила:
«Не дядя Захар, а дядя Мыкола. Завтра расскажу детали. Опять Украина».
Ситуацию прокомментировала министр образования Воронежской области Наталья Салогубова:
«Попросила профильных специалистов службы информационной безопасности усилить контроль. Призываю всех соблюдать правила цифровой безопасности при работе с электронным журналом, использовать преимущественно двухфакторную авторизацию через портал Госуслуги при входе в электронный журнал, не сообщать третьим лицам свой логин и пароль от журнала. При подозрении, что доступ могли получить посторонние лица, незамедлительно сообщить администрации школы».