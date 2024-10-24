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Угрозы от «дяди Захара» начали поступать воронежским школьникам

В сообщениях говорится, что в школах якобы планируются теракты.

Источник: АиФ Воронеж

Школьникам из разных регионов России, включая Воронежскую область, через электронные журналы начали поступать угрозы от некоего «дяди Захара», об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своемм Telegram-канале.

В сообщениях говорится, что в школах якобы планируются теракты. В некоторых случаях неизвестные изменили даты в расписании и исправили все оценки на «отлично».

Екатерина Мизулина подчеркнула, что в ситуации разбираются правоохранители. В среду, 23 октября, она сообщила, что в ряде регионов не работают электронные дневники, ведутся технические работы. Позже глава «Лиги безопасного интернета» добавила:

«Не дядя Захар, а дядя Мыкола. Завтра расскажу детали. Опять Украина».

Ситуацию прокомментировала министр образования Воронежской области Наталья Салогубова:

«Попросила профильных специалистов службы информационной безопасности усилить контроль. Призываю всех соблюдать правила цифровой безопасности при работе с электронным журналом, использовать преимущественно двухфакторную авторизацию через портал Госуслуги при входе в электронный журнал, не сообщать третьим лицам свой логин и пароль от журнала. При подозрении, что доступ могли получить посторонние лица, незамедлительно сообщить администрации школы».