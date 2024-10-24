Угрозы от «дяди Захара» начали поступать воронежским школьникам

«Попросила профильных специалистов службы информационной безопасности усилить контроль. Призываю всех соблюдать правила цифровой безопасности при работе с электронным журналом, использовать преимущественно двухфакторную авторизацию через портал Госуслуги при входе в электронный журнал, не сообщать третьим лицам свой логин и пароль от журнала. При подозрении, что доступ могли получить посторонние лица, незамедлительно сообщить администрации школы».