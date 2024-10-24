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«Кромешная тьма»: жители Уфы жалуются на отсутствие света в жилом дворе

Жители Уфы пожаловались на отсутствие освещения во дворе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе жильцы дома на Блюхера, 14/1 жалуются на темноту во дворе. По их словам, проблема с освещением наблюдается с середины лета, а обращения в ЖЭУ не имеют эффекта.

— Осенью темнеет раньше, поэтому приходится возвращаться домой в кромешной тьме, — рассказала одна из жительниц изданию UfacityNews.ru.

В начале октября власти города признали проблему и рассказали, что причина плохого освещения в неравномерном горении светильников. Тогда жильцам обещали, что вопрос будет решен до 15 октября, но позже сроки сместились еще на месяц.

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