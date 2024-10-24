В Ростове на пожаре погиб 90-летний мужчина

Вчера в 18:57 в многоэтажном доме № 55д по проспекту 40-летия Победы в одной из квартир замкнуло проводку, в результате чего загорелись личные вещи на площади 20 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Сотрудники МЧС России эвакуировали из подъезда четверых жильцов и вынесли из горящей квартиры 90-летнего мужчину, его передали медикам. К сожалению, в больнице пенсионер скончался — несколько глотков дыма стали для него смертельными, — говорится в сообщении.
В тушении были задействованы 20 специалистов и шесть единиц техники.