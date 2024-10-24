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«Угрожали и били электрошокером»: трое молодых омичей избили мужчину и вывезли на пустырь, где продолжили над ним измываться и вымогать деньги

Трое молодых омичей отправятся на 10 лет в колонию за разбойное нападение.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали трех омичей, которые обвиняются в разбойном нападении с электрошокером. После нападения на мужчину подозреваемые вывезли его на пустырь, где требовали деньги.

Как стало известно, у одного из домов на улице Завертяева омич встретился с тремя мужчинами 21-го, 22-х и 24-х лет. Между ними завязался конфликт. Фигуранты дела принялись избивать мужчину, а после применили электрошокер.

На побоях молоды люди не остановились. После конфликта с избиением они посадили омича в машину и вывезли на пустырь в «Амуре-2», где стали требовать деньги и продолжили физическое насилие.

Под давлением злоумышленников мужчина позвонил своей возлюбленной, которую затем заставили перевести 40 тыс. рублей на карту одного из соучастников. Затем трое молодых людей скрылись с места преступления.

Полицейским заявитель рассказал, что с одним из нападавших они познакомились в колонии. Благодаря этой наводке оперативникам удалось найти и других подозреваемых. Все они ранее уже были судимы.

На очных ставках потерпевший опознал всех участников преступления. Несколько из них признали свою вину частично и добавили, что деньги поделили поровну. Сейчас все они находятся в изоляторе.

На молодых людей завели угодное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («разбой»). Им грозит до 10 лет колонии.