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Здание психдиспансера на Кубани, где погибла женщина, было исправным

В Кореновском районе здание обрушившегося психдиспансера регулярно обследовали.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Здание обрушившегося психдиспансера на Кубани, где погибла женщина, было исправным. Помещение в Кореновском районе регулярно обследовали и не находили нарушений. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Последнее обследование технического состояния здания провели 1 декабря 2022 года.

«Кроме того, не менее двух раз в год учреждением проводятся осмотры технического состояния зданий на предмет трещин, дефектов, видимых повреждений. Дата последнего осмотра технического состояния здания — 16 апреля 2024 года», — приводит слова министерства ТАСС.

Напомним, ЧП в Кореновском психдиспансере произошло в ночь на 13 октября. В двухэтажном помещении обрушилось перекрытие. Во время разбора завалов было найдено тело женщины — сотрудницы больницы.

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