Здание психдиспансера на Кубани, где погибла женщина, было исправным

Здание обрушившегося психдиспансера на Кубани, где погибла женщина, было исправным. Помещение в Кореновском районе регулярно обследовали и не находили нарушений. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Последнее обследование технического состояния здания провели 1 декабря 2022 года.
«Кроме того, не менее двух раз в год учреждением проводятся осмотры технического состояния зданий на предмет трещин, дефектов, видимых повреждений. Дата последнего осмотра технического состояния здания — 16 апреля 2024 года», — приводит слова министерства ТАСС.
Напомним, ЧП в Кореновском психдиспансере произошло в ночь на 13 октября. В двухэтажном помещении обрушилось перекрытие. Во время разбора завалов было найдено тело женщины — сотрудницы больницы.