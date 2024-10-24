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Воспитанники коррекционного центра Уфы пожаловались на избиения и унижения

Прокуратура Башкирии начала проверку в коррекционном центре Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе воспитанники коррекционного центра пожаловались на избиения в туалете. В рукоприкладстве они обвиняют сотрудники образовательного учреждения. По факту произошедшего прокуратура Башкирии начала проверку.

— Ведомством начата проверка о применении ненадлежащих методов воспитания по отношению к детям из Центра социальной и коррекционной помощи, — сказали в надзорном органе.

Как передает ТГ-канал Mash Batash, предположительными жертвами сотрудницы Центра стали девочки 10−12 лет. Сама женщина все обвинения отрицает и утверждает, что детей подговорили против нее.

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