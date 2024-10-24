Расселенный дом сгорел ночью на юге Волгограда

Минувшей ночью на юге Волгограда пожарные больше двух часов тушили огонь в расселенном многоквартирном доме. Обложенное кирпичом двухэтажное деревянное здание полыхало на улице Палласовской в заканальной части Красноармейского района. Местные жители засняли на видео столб пламени высотой с пятиэтажку и хлопки от лопающегося на крыше шифера.