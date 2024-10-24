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Расселенный дом сгорел ночью на юге Волгограда

Пожарные боролись с огнем на улице Палласовской более двух часов.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью на юге Волгограда пожарные больше двух часов тушили огонь в расселенном многоквартирном доме. Обложенное кирпичом двухэтажное деревянное здание полыхало на улице Палласовской в заканальной части Красноармейского района. Местные жители засняли на видео столб пламени высотой с пятиэтажку и хлопки от лопающегося на крыше шифера.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре на Палласовской пришло в 22.40. Ликвидировали горение в 0.54. При пожаре никто не погиб и пострадал.

Это уже не первый пожар за месяц на старой улице в Заканалье. В прошлый раз аварийный дом там горел в начале октября.

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