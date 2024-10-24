Полиция накрыла банду кибермошенников в Петербурге

14 октября в полицию Центрального района обратился 28-летний житель Челябинской области. Он рассказал, что стал жертвой дистанционных аферистов. Пострадавший пояснил, что его личный кабинет мобильного банка взломали, после чего на его имя оформили кредит в размере 100 тысяч рублей. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело о мошенничестве и начали искать причастных. Во время разбирательства они вышли на след целой группы кибермошенников. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.