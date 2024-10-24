Полиция накрыла банду кибермошенников в Петербурге

14 октября в полицию Центрального района обратился 28-летний житель Челябинской области. Он рассказал, что стал жертвой дистанционных аферистов. Пострадавший пояснил, что его личный кабинет мобильного банка взломали, после чего на его имя оформили кредит в размере 100 тысяч рублей. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело о мошенничестве и начали искать причастных. Во время разбирательства они вышли на след целой группы кибермошенников. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Сообщники приобрели в даркнете базу телефонных номеров, которые ранее уже использовались гражданами и путем подбора находили тех, кто забыл «отвязать» архивный номер от личного кабинета мобильного банка. Используя его, они взламывали аккаунты и похищали либо хранившиеся там деньги, либо оформляли онлайн-кредиты и похищали заемные средства, — рассказали в ведомстве.
К слову, полученные деньги преступники тратили на покупки в интернет-магазинах или переводили на так называемые «дроп-карты». Каждый из них регулярно менял SIM-карты, пытаясь замести следы, но ничего не получилось. Полицейские задержали троих — мужчин в возрасте 19 и 20 лет, а также 19-летнюю девушку. Все они приехали из Иркутской и Ивановской областей.
По месту их жительства провели обыск, во время которого изъяли смартфоны и ноутбук. Расследование продолжается.