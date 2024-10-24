«Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей». МВД сказало о задержании 11 должностных лиц крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси

МВД сообщило, что 11 должностных лиц крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси задержаны за взятки. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что в поле зрения сотрудников БЭП Витебской области попали должностные лица 11 крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Удалось установить, что за благоприятное решение вопросов, которые касались закупки швейного оборудования, запчастей, комплектующих, фигуранты получали деньги от представителей витебской фирмы.
В МВД уточнили, что наличные деньги передавали ради победы в тендерах, а также своевременности расчетов за поставленную продукцию.
«Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Сказано, что фигуранты задержаны. Следователи завели уголовные дела в отношении всех участников преступной схемы.
Ранее Минтранс высказался о перевозчиках-нелегалах и способе избавиться от «бомбил».
Тем временем белорус через суд просил у дочери 200 рублей алиментов на содержание в интернате.
Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.