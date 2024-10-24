«Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей». МВД сказало о задержании 11 должностных лиц крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси

В сообщении сказано, что в поле зрения сотрудников БЭП Витебской области попали должностные лица 11 крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Удалось установить, что за благоприятное решение вопросов, которые касались закупки швейного оборудования, запчастей, комплектующих, фигуранты получали деньги от представителей витебской фирмы.