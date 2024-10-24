У ростовчанина из машины украли миллионы рублей

— Автовладелец отлучился в магазин, забыв закрыть автомобиль, чем и воспользовался злоумышленник, — сказано в сообщении. — Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль и вышел в магазин. В это время неизвестный проник в салон и похитил сбережения.