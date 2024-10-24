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У ростовчанина из машины украли миллионы рублей

Хозяин автомобиля забыл его запереть.

Источник: Rostof.ru

Ростовские полицейские задержали подозреваемого в краже 3,5 млн рублей из автомобиля. Об этом сообщает УМВД России по городу Ростову-на-Дону.

— Автовладелец отлучился в магазин, забыв закрыть автомобиль, чем и воспользовался злоумышленник, — сказано в сообщении. — Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль и вышел в магазин. В это время неизвестный проник в салон и похитил сбережения.

Задержан 34-летний ранее судимый за кражу и грабеж местный житель. Подозреваемый увидел, как заявитель припарковал свой автомобиль около одного из магазинов города и ушел. Фигурант проник через открытую водительскую дверь в салон машины, где обнаружил сбережения. Украденные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».