У ростовчанина из машины украли миллионы рублей

Ростовские полицейские задержали подозреваемого в краже 3,5 млн рублей из автомобиля. Об этом сообщает УМВД России по городу Ростову-на-Дону.
— Автовладелец отлучился в магазин, забыв закрыть автомобиль, чем и воспользовался злоумышленник, — сказано в сообщении. — Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль и вышел в магазин. В это время неизвестный проник в салон и похитил сбережения.
Задержан 34-летний ранее судимый за кражу и грабеж местный житель. Подозреваемый увидел, как заявитель припарковал свой автомобиль около одного из магазинов города и ушел. Фигурант проник через открытую водительскую дверь в салон машины, где обнаружил сбережения. Украденные деньги он потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».