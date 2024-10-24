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Прокуратура Уфы проверит информацию об избиениях в коррекционном центре

К проверке привлекут специалистов уполномоченных органов.

Прокуратура Октябрьского района Уфы проверяет информацию из соцсетей об избиении воспитанников Центра социальной и коррекционной помощи «Радуга». По данным телеграм-каналов, одна из воспитателей поднимает на детей руку.

К надзорным мероприятиям привлекли специалистов уполномоченных органов.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Даст оценку соблюдению трудового законодательства, санитарно-эпидемиологических требований, а также обеспечению доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Если будут основания, последуют меры прокурорского реагирования.