Прокуратура Уфы проверит информацию об избиениях в коррекционном центре

«Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Даст оценку соблюдению трудового законодательства, санитарно-эпидемиологических требований, а также обеспечению доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировали в надзорном ведомстве.