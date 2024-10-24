Канского рэпера осудили за слова о беременной русской женщине

Об этом сообщили в Kras Mash.
Причиной стало его выступление на рэп-баттле, где он произнес оскорбительные слова о некой беременной русской.
В своих текстах он использовал выражения, которые суд посчитал разжигающими ненависть и вражду. После этого, в интернете появились призывы привлечь рэпера к ответственности.
В итоге, Ислама задержали, и он извинился перед всеми. Ему грозило до 6 лет тюрьмы, но суд назначил более мягкое наказание.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае «Дядя Захар» взламывает электронные дневники школьников. Предполагается, что он действует с территории Украины.