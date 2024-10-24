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Канского рэпера осудили за слова о беременной русской женщине

Молодой рэпер из Канска, Ислам Закиров (18 лет), известный под псевдонимом Рецидив, получил 1 год и 8 месяцев колонии.

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в Kras Mash.

Причиной стало его выступление на рэп-баттле, где он произнес оскорбительные слова о некой беременной русской.

В своих текстах он использовал выражения, которые суд посчитал разжигающими ненависть и вражду. После этого, в интернете появились призывы привлечь рэпера к ответственности.

В итоге, Ислама задержали, и он извинился перед всеми. Ему грозило до 6 лет тюрьмы, но суд назначил более мягкое наказание.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае «Дядя Захар» взламывает электронные дневники школьников. Предполагается, что он действует с территории Украины.