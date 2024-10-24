Курьер в Москве помог задержать соучастников обмана пенсионера на 24 млн руб

«В дежурную часть отдела МВД России по району Хамовники через службу 112 поступило сообщение от бдительного гражданина, работающего водителем в курьерской службе. Молодой человек рассказал, что ему поступил заказ на срочную доставку. Приехав по указанному в заявке адресу на Ломоносовский проспект, он увидел взволнованного пожилого мужчину. Пенсионер передал водителю пакет с коробкой внутри, сказав, что посылку нужно доставить его родственникам. При движении автомобиля коробка немного приоткрылась, и курьер обнаружил там крупную сумму денег. Заподозрив, что пенсионер стал жертвой аферистов, бдительный гражданин сообщил в полицию. Буквально через 10 минут к водителю прибыли оперативники», — сказали в ведомстве.
Сотрудники уголовного розыска проследовали вместе с курьером на адрес назначения посылки на ул. Дыбенко. Там полицейские задержали двух жителей Подмосковья: 18-летнюю девушку и 20-летнего парня. Они значились получателями пакета с купюрами. Следом на Пресненской набережной задержали еще одного фигуранта, 33-летнего уроженца Якутии. Мужчине требовалось принять у молодых людей деньги, а потом перевести ее на криптокошелек организаторам аферы. Всего у злоумышленников изъяли 1,5 млн руб.
«В ходе разбирательства выяснилось, что владелец денежных средств — 71-летний москвич — на протяжении более 10 дней общался с аферистами, которые представлялись сотрудниками силового ведомства, а также представителями центрального банка. По телефону они ввели его в заблуждение относительно того, что его аккаунт в одном из интернет-сервисов взломан, и поэтому его сбережения могут похитить некие злоумышленники. По указанию мошенников он обналичивал свои накопления и отдавал прибывшим незнакомцам. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 24 млн руб.», — пояснили в столичном главке МВД России.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Парень и девушка из Подмосковья находятся под подпиской о невыезде, а третьего соучастника заключили под стражу. Сотрудники МВД проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям и ищут соучастников и организаторов аферы.