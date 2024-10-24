Курьер в Москве помог задержать соучастников обмана пенсионера на 24 млн руб

«В дежурную часть отдела МВД России по району Хамовники через службу 112 поступило сообщение от бдительного гражданина, работающего водителем в курьерской службе. Молодой человек рассказал, что ему поступил заказ на срочную доставку. Приехав по указанному в заявке адресу на Ломоносовский проспект, он увидел взволнованного пожилого мужчину. Пенсионер передал водителю пакет с коробкой внутри, сказав, что посылку нужно доставить его родственникам. При движении автомобиля коробка немного приоткрылась, и курьер обнаружил там крупную сумму денег. Заподозрив, что пенсионер стал жертвой аферистов, бдительный гражданин сообщил в полицию. Буквально через 10 минут к водителю прибыли оперативники», — сказали в ведомстве.