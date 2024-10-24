Релейные шкафы второй день горят в Петербурге: опаздывают почти двадцать поездов

В ОЖД напоминают, что за поджоги релейных шкафов предстоит отвечать по уголовной статье. О подозрительных лицах на объектах железнодорожного транспорта очевидцев просят сообщать в полицию или на горячую линию ОАО «РЖД» 8 (800) 775−00−00 .