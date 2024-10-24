Случайная находка обернулась уголовным делом для приморца

Инцидент произошёл на улице Лермонтова 2 октября 2024 года. Мужчина заметил одиноко лежащий на земле у входа в кафе чемоданчик, обнаружил в нём полезные инструменты и решил забрать находку себе. Но удача может обернуться для него уголовным наказанием за кражу: оказалось, что владелец ящика с инструментами делал в кафе небольшой ремонт, а инструменты оставил на улице без присмотра, понадеявшись на добропорядочность прохожих.