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Случайная находка обернулась уголовным делом для приморца

В Уссурийске случайный прохожий решил забрать чемодан с инструментами, который оставил возле придорожного кафе рабочий, но находка была квалифицирована правоохранителями как кража, и теперь мужчине грозит судимость, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Инцидент произошёл на улице Лермонтова 2 октября 2024 года. Мужчина заметил одиноко лежащий на земле у входа в кафе чемоданчик, обнаружил в нём полезные инструменты и решил забрать находку себе. Но удача может обернуться для него уголовным наказанием за кражу: оказалось, что владелец ящика с инструментами делал в кафе небольшой ремонт, а инструменты оставил на улице без присмотра, понадеявшись на добропорядочность прохожих.

Стоимость инструментов — около 5 тысяч рублей, поэтому действия прохожего под административную статью о мелком хищении уже не попадают (лимит стоимости присвоенного имущества по ст. 7.27 КоАП РФ — одна тысяча рублей).

Дело будет рассматривать мировой судья Уссурийского судебного района.