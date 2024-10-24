Белорус обманул 100 человек на 60 тысяч рублей, обещая «раскрутку» в интернете

Белорус обманул более 100 человек на 60 тысяч рублей, обещая «раскрутку» в интернете. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, 25-летний мужчина завладел деньгами белорусов под предлогом оказания услуг, связанных с продвижением бизнес-аккаунтов в Instagram*, а также с распространением таргетированной рекламы в Facebook*.
Сообщается, что фигурант искал страницы, где был представлен список услуг и товаров, предлагая их владельцам свою помощь в «раскрутке» бренда. Он обещал быстрый результат за небольшую сумму. После того, как деньги поступали ему на банковскую карту, он создавал видимость работы, а затем указывал на необходимость дополнительных денежных влияний. Деньги он выманивал до тех пор, пока потерпевшие не потребовали отчет о проделанной работе.
В СК добавили, что после этого фигурант начинал хамить, блокировал заказчиков и переставал выходить на связь. Потерпевшие стали обращаться в милицию. Сказано, что в отношении жителя Пинска заведены уголовные дела о мошенничествах, которые соединены в одном производстве в следственном управлении УСК по Брестской области.
Отмечается, что в момент следствия просматривались переписки, изучались голосовые сообщения. Было установлено, что для того, чтобы ввести потерпевших в заблуждение, мужчина использовал профессиональную лексику, которая была незнакома широкому кругу людей.
«Порой его изъяснения сводились к несвязному набору терминов, которые не несли смысловой нагрузки. Использовал заранее заготовленные шаблоны голосовых сообщений», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сказано, что следователи совместно с сотрудниками милиции выяснили, что на протяжении двух лет подозреваемый завладел деньгами более 100 потерпевших по всей Беларуси на сумму около 60 тысяч рублей. Деньги он тратил на личные нужды. В Следственном комитете сказали, что фигурант задержан и заключен под стражу.
Ранее МВД сказало о задержании 11 должностных лиц крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси: «Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей».
А еще мы писали, что белорус через суд просил у дочери 200 рублей алиментов на содержание в интернате.
* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.