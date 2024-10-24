Белорус обманул 100 человек на 60 тысяч рублей, обещая «раскрутку» в интернете

Сообщается, что фигурант искал страницы, где был представлен список услуг и товаров, предлагая их владельцам свою помощь в «раскрутке» бренда. Он обещал быстрый результат за небольшую сумму. После того, как деньги поступали ему на банковскую карту, он создавал видимость работы, а затем указывал на необходимость дополнительных денежных влияний. Деньги он выманивал до тех пор, пока потерпевшие не потребовали отчет о проделанной работе.