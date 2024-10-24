Жителя Хабаровска ждет суд за серьезное ДТП

В Хабаровске перед судом предстанет водитель, по вине которого серьезно пострадал мотоциклист. Обвинительное заключение против 61-летнего мужчины утвердил заместитель прокурора региона. На него завели уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".