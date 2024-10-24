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Жителя Хабаровска ждет суд за серьезное ДТП

По его вине пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске перед судом предстанет водитель, по вине которого серьезно пострадал мотоциклист. Обвинительное заключение против 61-летнего мужчины утвердил заместитель прокурора региона. На него завели уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария произошла в мае текущего года. мужчина ехал на автомобиле Toyota C-HR по улице Энергетиков в Хабаровске.

«При выезде со второстепенной полосы на Владивостокское шоссе не уступил дорогу мотоциклу, который имел преимущество в движении», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В результате пострадал 52-летний мотоциклист. Он получил тяжкий вред здоровью.

Виновник аварии признал вину и возместил моральный и материальный ущерб в размере 1,2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.