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Бывшему мэру Давлеканово Верховный суд Башкирии вернул условный срок

Верховный суд Башкирии вернул условный срок экс-мэру Давлеканово.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии бывший мэр Давлеканово, признанный виновным в превышении полномочий, получил условный срок. Он получил четыре года условно, а также Верховный суд республики запретил ему занимать должности в органах самоуправления сроком на три года.

Напомним, в январе 2024 года по одному эпизоду дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, а по другому назначили штраф, но из-за истечения сроков давности экс-мэр был освобожден от уголовной ответственности. Гособвинитель не согласился с решением и подал кассацию.

«Шестой кассационный суд поддержал доводы надзорного ведомства, отменил апелляционное определение», — сообщили в прокуратуре РБ.

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