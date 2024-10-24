Школьники из калининградского лицея получили угрозы через «Элжур»

«Сообщение пришло как ответ на рассылку от одного из учителей, но от имени некого человека, который утверждает, что “его доставали и гнобили”, поэтому он собирается расправиться с учениками при помощи оружия», — рассказали родители. По их словам, в сообщении имеется ссылка на телеграм-канал, в котором угрозы продублированы, а также присутствует ссылка на частный канал. У телеграм-канала — больше 500 подписчиков.