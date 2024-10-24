Суд в Петербурге арестовал депутата из Ленобласти, обвиняемого в поджоге дома коллеги

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Легкодумова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 — ч.2 ст. 167 УК РФ», — говорится в сообщении.
По версии следователей, летом 2024 года Легкодумов, который является депутатом МО «Всеволожское городское поселение», решил поджечь дом коллеги. Он разработал план и привлек исполнителей, уточняет издание «Мойка78». Им он обещал деньги. Речь шла о сумме не менее 6 000 долларов США.
Злоумышленники пришли к дому потерпевших, разлили там розжиг и подожгли здание. Ущерб был оценен в 30 млн рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что суд зарегистрировал дело о мошенничестве в школе в отношении петербургского депутата.