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Суд в Петербурге арестовал депутата из Ленобласти, обвиняемого в поджоге дома коллеги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября, ФедералПресс. Депутату из Ленобласти Константину Легкодумову, обвиняемому в поджоге дома коллеги, избрали меру пресечения. В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что речь идет о заключении под стражу.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Легкодумова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 — ч.2 ст. 167 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следователей, летом 2024 года Легкодумов, который является депутатом МО «Всеволожское городское поселение», решил поджечь дом коллеги. Он разработал план и привлек исполнителей, уточняет издание «Мойка78». Им он обещал деньги. Речь шла о сумме не менее 6 000 долларов США.

Злоумышленники пришли к дому потерпевших, разлили там розжиг и подожгли здание. Ущерб был оценен в 30 млн рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что суд зарегистрировал дело о мошенничестве в школе в отношении петербургского депутата.