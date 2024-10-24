Суд в Петербурге арестовал депутата из Ленобласти, обвиняемого в поджоге дома коллеги

По версии следователей, летом 2024 года Легкодумов, который является депутатом МО «Всеволожское городское поселение», решил поджечь дом коллеги. Он разработал план и привлек исполнителей, уточняет издание «Мойка78». Им он обещал деньги. Речь шла о сумме не менее 6 000 долларов США.