Женщина погибла на пожаре в частном доме в Тайшете

Крупный пожар произошел в Тайшете 23 октября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, загорелся жилой дом на улице Пролетарской. Огонь бушевал на площади 15 квадратных метров. Для тушения потребовалось привлечь семь пожарных и две автоцистерны.