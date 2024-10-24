Женщина погибла на пожаре в частном доме в Тайшете

Крупный пожар произошел в Тайшете 23 октября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, загорелся жилой дом на улице Пролетарской. Огонь бушевал на площади 15 квадратных метров. Для тушения потребовалось привлечь семь пожарных и две автоцистерны.
— Звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены травмированные мужчина и женщина. Ещё одна женщина — 56-летняя хозяйка дома, была передана бригаде скорой помощи, но, к сожалению, скончалась, — поделились в ведомстве.
Дознаватели осмотрели помещение и пришли к выводу, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово загорелась крыша гаража для грузового авто. Пламя охватило более 570 квадратных метров.