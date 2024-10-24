В Екатеринбурге семье погибшего участника СВО отказали в выплате

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В прокуратуру Чкаловского района Екатеринбурга поступило обращение местной жительницы, муж которой погиб в зоне СВО. Членам семьи мужчины необоснованно не была назначена выплата.
Прокуратура внесла представление начальнику управления социальной политики № 25 по Чкаловскому району Екатеринбурга об устранении нарушений законодательства. После вмешательства надзорного ведомства семье было выплачено 1,5 млн рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что суд в Свердловской области удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей в пользу семьи погибшего участника спецоперации.
В ведомстве рассказали, что в 2023 году муж заявительницы погиб в зоне проведения специальной военной операции. Но членам семьи необоснованно не была назначена региональная выплата.