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Двое детей и 28-летняя женщина пострадали в аварии на трассе в Башкирии

Женщина и двое детей оказались заблокированы при опрокидывании автомобиля в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе Раевка — Стерлитамак возле села Уразметово произошла авария, в которой пострадали три человека, среди них двое — маленькие дети.

Как сообщает республиканской госкомитет по ЧС, 30-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет. В этот момент в салоне отечественной легковушки находились 28-летняя девушка и двое детей четырех и семи лет. Всем троим понадобилась помощь спасателей и врачей.

Сотрудники ведомства отключили аккумулятор машины и деблокировали пострадавших из автомобиля. Сейчас девушка и дети находятся в больнице Стерлитамака.

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