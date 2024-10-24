Двое детей и 28-летняя женщина пострадали в аварии на трассе в Башкирии

В Башкирии на трассе Раевка — Стерлитамак возле села Уразметово произошла авария, в которой пострадали три человека, среди них двое — маленькие дети.
Как сообщает республиканской госкомитет по ЧС, 30-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет. В этот момент в салоне отечественной легковушки находились 28-летняя девушка и двое детей четырех и семи лет. Всем троим понадобилась помощь спасателей и врачей.
Сотрудники ведомства отключили аккумулятор машины и деблокировали пострадавших из автомобиля. Сейчас девушка и дети находятся в больнице Стерлитамака.
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