МВД опубликовало фотографии с места ДТП с автобусом и грузовиком под Кстовом

ГУ МВД России по Нижегородской области опубликовало фотографии с места аварии в Кстовском районе, где столкнулись грузовик и рейсовый автобус.
Напомним, авария произошла утром 24 октября у поворота в поселок Зеленый город. На дороге столкнулись грузовая машина и рейсовый автобус ПАЗ, который вез пассажиров из Кстова в Нижний Новгород. В результате травмы получили восемь человек — шестерых из них госпитализировали.
Нижегородская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего ДТП. При необходимости примут меры реагирования. Также на месте работают сотрудники ГИБДД.