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МВД опубликовало фотографии с места ДТП с автобусом и грузовиком под Кстовом

Авария произошла утром 24 октября у Зеленого города.

ГУ МВД России по Нижегородской области опубликовало фотографии с места аварии в Кстовском районе, где столкнулись грузовик и рейсовый автобус.

Напомним, авария произошла утром 24 октября у поворота в поселок Зеленый город. На дороге столкнулись грузовая машина и рейсовый автобус ПАЗ, который вез пассажиров из Кстова в Нижний Новгород. В результате травмы получили восемь человек — шестерых из них госпитализировали.

Нижегородская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего ДТП. При необходимости примут меры реагирования. Также на месте работают сотрудники ГИБДД.