МВД опубликовало фотографии с места ДТП с автобусом и грузовиком под Кстовом

Напомним, авария произошла утром 24 октября у поворота в поселок Зеленый город. На дороге столкнулись грузовая машина и рейсовый автобус ПАЗ, который вез пассажиров из Кстова в Нижний Новгород. В результате травмы получили восемь человек — шестерых из них госпитализировали.