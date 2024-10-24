В Гродно суд приговорил 14-летнюю школьницу к 10 годам колонии

В сообщении сказано, что прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение по уголовному дело в отношении 14-летней школьницы, которой инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, а также хранение особо опасных психотропов в составе организованной группы.