В Гродно суд приговорил 14-летнюю школьницу к 10 годам колонии. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
В сообщении сказано, что прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение по уголовному дело в отношении 14-летней школьницы, которой инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, а также хранение особо опасных психотропов в составе организованной группы.
В ходе судебного следствия удалось установить, что 14-летняя учащаяся одной из школ Гродно в составе преступного сообщества принимала участие в незаконном обороте особо опасного психотропа массой около одного грамма.
В пресс-службе отметили, что фигурантка осуществляла противоправную деятельность в течение непродолжительного времени до пресечения ее действий сотрудниками милиции. Уточняется, что при учете предоставленных доказательств со стороны государственного обвинителя, суд Октябрьского района Гродно вынес обвинительный приговор.
Сказано, что на основании части 4 статьи 328 Уголовного кодекса несовершеннолетней было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в воспитательной колонии без штрафа.