В Волгоградской области кассир прикарманила 4,7 млн пайщиков

Если же в фирму приходили клиенты для оформления договоров по сбережениям с начислением процентов, сотрудница деньги не вносила в кассу, а забирала себе. При этом она делала записи в книжках денежных сбережений пайщиков, что деньги внесены. В базу данные договоров ею также не вносились.