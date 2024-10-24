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На рэпера Гуфа завели уголовное дело после драки в бане

В отношении Алексея Долматова возбудили уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). По ней рэперу грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

По данным SHOT, дело возбудили, потому что Долматов не только избил полицейского, но и забрал его телефон, так как тот его снимал. У пострадавшего — 27-летнего сотрудника патрульной-постовой службы — диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.

Драка произошла в банном комплексе в подмосковной Апрелевке, где Долматов отдыхал с друзьями. Администратору комплекса показалось, что Гуф к ней приставал, она позвонила своему брату-полицейскому. Тот приехал и сцепился с Долматовым. Обоих с места доставили в полицию.

Также на Гуфа составлен протокол за мелкое хулиганство.

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