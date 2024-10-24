На рэпера Гуфа завели уголовное дело после драки в бане

По данным SHOT, дело возбудили, потому что Долматов не только избил полицейского, но и забрал его телефон, так как тот его снимал. У пострадавшего — 27-летнего сотрудника патрульной-постовой службы — диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.