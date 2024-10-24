На Московском шоссе в Самаре самокатчик сбил 10-летнего мальчика

Лето давно закончилось, а вот сезон самокатов — все еще нет. Вечером 23 октября в Самаре произошло ДТП с электросамокатом, в котором пострадал 10-летний мальчик. 42-летний мужчина ехал на электросамокате по велодорожке вдоль Московского шоссе, в сторону улицы Ново-Вокзальной.