На Московском шоссе в Самаре самокатчик сбил 10-летнего мальчика

Лето давно закончилось, а вот сезон самокатов — все еще нет. Вечером 23 октября в Самаре произошло ДТП с электросамокатом, в котором пострадал 10-летний мальчик. 42-летний мужчина ехал на электросамокате по велодорожке вдоль Московского шоссе, в сторону улицы Ново-Вокзальной.
— Возле дома № 139 на Московском шоссе примерно в 17.00 он наехал на ребенка-пешехода, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
10-летний мальчик двигался по велосипедной дорожке в попутном направлении. После столкновения он получил травмы, но все обошлось назначением амбулаторного лечения.