Убийство произошло в квартире на Уборевича в Хабаровске

«В процессе распития алкогольных напитков он вступил в конфликт со знакомым. В ходе ссоры он ударил мужчину ножом в грудь, в результате чего последний скончался на месте происшествия», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.