Убийство произошло в квартире на Уборевича в Хабаровске

В Хабаровске завели уголовное дело об убийстве на местного жителя. Обвиняемый — 43-летний мужчина, который расправился со своим знакомым. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Преступление было совершено 19 октября этого года. Тогда мужчина находился в квартире дома на улице Уборевича.
«В процессе распития алкогольных напитков он вступил в конфликт со знакомым. В ходе ссоры он ударил мужчину ножом в грудь, в результате чего последний скончался на месте происшествия», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. На данный момент проводятся следственные и процессуальные действия. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, в отношении него суд по ходатайству следствия избрал мера пресечения в виде заключения под стражу.