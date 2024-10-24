Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийство произошло в квартире на Уборевича в Хабаровске

Подозреваемого задержала полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завели уголовное дело об убийстве на местного жителя. Обвиняемый — 43-летний мужчина, который расправился со своим знакомым. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Преступление было совершено 19 октября этого года. Тогда мужчина находился в квартире дома на улице Уборевича.

«В процессе распития алкогольных напитков он вступил в конфликт со знакомым. В ходе ссоры он ударил мужчину ножом в грудь, в результате чего последний скончался на месте происшествия», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. На данный момент проводятся следственные и процессуальные действия. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, в отношении него суд по ходатайству следствия избрал мера пресечения в виде заключения под стражу.